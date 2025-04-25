  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Фернандо Алонсо заговорил о завершении карьеры

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандо Алонсо заговорил о завершении карьеры

Автоспорт

Пилот не решается забегать на два года вперед

Фернандо Алонсо заговорил о завершении карьеры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

"В 50 лет я себя уже не вижу в гонках, но не знаю. Вот почему мы оставляем возможность открытой. Я хотел обязательно участвовать в гонках в этом году и в следующем, во многом из-за изменения регламента. Мне хочется ощутить на себе новые правила и приход «Хонды" в команду.

Затем был сюрприз — Эдриан Ньюи присоединился к нам. Были вещи, которые были привлекательны в прошлом году, когда мы сидели вместе и обсуждали контракт.

Однако я не знаю, что будет после сезона-2026. Я буду идти от сезона к сезону. Посмотрю, как буду себя чувствовать, насколько я буду мотивирован. Сейчас я очень мотивирован, но я не могу гарантировать этого в течение трёх или четырёх лет. Поэтому мы решили, что контракт будет подписан до конца 2026 года. Мы можем честно сесть и обсудить, что лучше для команды. Если руководство решит, что я должен продлить контракт, то я это сделаю. Если же я перестану чувствовать себя достаточно быстрым, я уйду сам", — приводит слова Алонсо RacingNews365.

По теме
yellow-arrow
Формула-1 готовится продлить контракт с Гран-при Мексики
yellow-arrow
Директор Red Bull – о Ферстаппене: Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе
yellow-arrow
Директор Мерседес рассказал о деталях продления контракта с Расселом
Фернандо Алонсо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости