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Советник Ред Булл: Хэмилтон в отчаянном положении

Автоспорт

Похоже, что пилот готовится к следующему сезону

Советник Ред Булл: Хэмилтон в отчаянном положении

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон на старте нынешнего сезона.

"Такое ощущение, что он и правда в отчаянном положении. Но, думаю, он ждёт машину сезона-2026 и надеется, что "Феррари" не только сможет попасть в цель с регламентом, но и сделает машину, с которой он сможет справляться лучше", — приводит слова Хельмута Марко F1 Insider.

Лучшей позицией Хэмилтона в основных гонках за пять первых этапов чемпионата является пятое место на Гран-при Бахрейна.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
25.04.2025 в 23:11
Найкраще місце Хема - перемога в спринті.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
25.04.2025 в 23:11
Найкраще місце Хема - перемога в спринті.
Ответить
0
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