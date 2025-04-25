Советник Ред Булл: Хэмилтон в отчаянном положении

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон на старте нынешнего сезона.

"Такое ощущение, что он и правда в отчаянном положении. Но, думаю, он ждёт машину сезона-2026 и надеется, что "Феррари" не только сможет попасть в цель с регламентом, но и сделает машину, с которой он сможет справляться лучше", — приводит слова Хельмута Марко F1 Insider.

Лучшей позицией Хэмилтона в основных гонках за пять первых этапов чемпионата является пятое место на Гран-при Бахрейна.