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Советник Ред Булл: Хэмилтон в отчаянном положении
Похоже, что пилот готовится к следующему сезону
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон на старте нынешнего сезона.
"Такое ощущение, что он и правда в отчаянном положении. Но, думаю, он ждёт машину сезона-2026 и надеется, что "Феррари" не только сможет попасть в цель с регламентом, но и сделает машину, с которой он сможет справляться лучше", — приводит слова Хельмута Марко F1 Insider.
Лучшей позицией Хэмилтона в основных гонках за пять первых этапов чемпионата является пятое место на Гран-при Бахрейна.
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