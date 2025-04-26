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Директор Феррари: Просто мы должны совершенствоваться шаг за шагом и сохранять спокойствие
Надо продолжать работать
Директор команды "Феррари" Фредерик Вассер прокомментировал старт сезона-2025 и рассказал о дальнейших планах своего коллектива.
"Мы участвуем в соревнованиях, у нас есть взлеты и падения. Но когда у нас взлеты, мы не становимся чемпионами мира, а при спадах мы никуда не уходим. Это только гонка. Я не уверен, что можно сделать выводы о плохой форме в отношении Макса, когда он финишировал шестым в Бахрейне.
Но так оно и есть, конкуренция очень жесткая, когда у тебя 10 машин в пределах пары десятых секунды. Взгляните на Макса. Он выиграл в Японии, затем финишировал с отставанием в 30 секунд в Бахрейне, а затем финишировал вторым, но получил поул-позицию.
Мы команда. Иногда у нас бывают трудности, иногда выходные проходят хорошо. Просто мы должны усовершенствоваться шаг за шагом и сохранять спокойствие" – сказал Вассер.
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