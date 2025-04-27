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Норрис – об алкоголе: В жизни есть гораздо больше удовольствий, чем просто выпивка
Ну спорный вопрос
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своем отношении к алкоголю и его совместительству со спортом.
"Я сейчас в процессе борьбы за звание чемпиона Ф-1. И не могу позволить себе заниматься подобным. Вернусь домой и начну тренироваться.
Эта гонка (в Саудовской Аравии – прим) была тяжелая, она требовала больших физических усилий… В жизни намного больше удовольствий, чем просто выпивка. Я не пил весь год и горжусь этим. Продолжу усердно работать, поэтому мне это неинтересно" – сказал Норрис.
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