  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис – об алкоголе: В жизни есть гораздо больше удовольствий, чем просто выпивка

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис – об алкоголе: В жизни есть гораздо больше удовольствий, чем просто выпивка

Автоспорт
Обновлено

Ну спорный вопрос

Норрис – об алкоголе: В жизни есть гораздо больше удовольствий, чем просто выпивка

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своем отношении к алкоголю и его совместительству со спортом.

"Я сейчас в процессе борьбы за звание чемпиона Ф-1. И не могу позволить себе заниматься подобным. Вернусь домой и начну тренироваться.

Эта гонка (в Саудовской Аравии – прим) была тяжелая, она требовала больших физических усилий… В жизни намного больше удовольствий, чем просто выпивка. Я не пил весь год и горжусь этим. Продолжу усердно работать, поэтому мне это неинтересно" – сказал Норрис.

Директор Феррари: Просто мы должны совершенствоваться шаг за шагом и сохранять спокойствие

По теме
yellow-arrow
Директор Феррари: Просто мы должны совершенствоваться шаг за шагом и сохранять спокойствие
yellow-arrow
Советник Ред Булл: Хэмилтон в отчаянном положении
yellow-arrow
Фернандо Алонсо заговорил о завершении карьеры
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости