Норрис – об алкоголе: В жизни есть гораздо больше удовольствий, чем просто выпивка

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своем отношении к алкоголю и его совместительству со спортом.

"Я сейчас в процессе борьбы за звание чемпиона Ф-1. И не могу позволить себе заниматься подобным. Вернусь домой и начну тренироваться.

Эта гонка (в Саудовской Аравии – прим) была тяжелая, она требовала больших физических усилий… В жизни намного больше удовольствий, чем просто выпивка. Я не пил весь год и горжусь этим. Продолжу усердно работать, поэтому мне это неинтересно" – сказал Норрис.