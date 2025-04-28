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Норрис: Не считаем, что сильно опережаем конкурентов

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Норрис: Не считаем, что сильно опережаем конкурентов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о соперничестве с "Феррари" и "Ред-Булл" во время Гран-при Саудовской Аравии.

"Не знаю, почему люди удивляются тому, что я оказался позади Леклера, ведь Ferrari весь уикенд в Саудовской Аравии не уступали нам в скорости.

Люди могут говорить, что хотят, но мы не считаем, что сильно опережаем конкурентов, это видно на трассе. Ферстаппен был самым быстрым в Джидде, поэтому нас ждет много работы" – сказал Норрис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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