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Руководитель Ред Булл высказался о возможном уходе Ферстаппена:

Автоспорт

Останется ли пилот в 2026-м году пока неизвестно

Руководитель Ред Булл высказался о возможном уходе Ферстаппена:

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды гонщика Макса Ферстаппена. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что на фоне сложностей в нынешнем сезоне нидерландец может задуматься о смене гоночного коллектива.

"Думаю, Макс верит в проект и поддерживает его. Что касается 2026 года, то никаких гарантий нет ни для кого. Самое интересное будет — посмотреть, чем всё в итоге обернётся", — приводит слова Хорнера Formule1.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 87 очков. Лидером является Оскар Пиастри из "Макларена" (99 баллов).

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