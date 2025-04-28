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Руководитель Ред Булл высказался о возможном уходе Ферстаппена:
Останется ли пилот в 2026-м году пока неизвестно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды гонщика Макса Ферстаппена. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что на фоне сложностей в нынешнем сезоне нидерландец может задуматься о смене гоночного коллектива.
"Думаю, Макс верит в проект и поддерживает его. Что касается 2026 года, то никаких гарантий нет ни для кого. Самое интересное будет — посмотреть, чем всё в итоге обернётся", — приводит слова Хорнера Formule1.
В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 87 очков. Лидером является Оскар Пиастри из "Макларена" (99 баллов).
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