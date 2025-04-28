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Хэмилтон: У нас с Леклером немного разные настройки болида
Пилот отметил работу своего коллеги
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся на старте нынешнего сезона Формулы-1.
"Шарль пилотирует эту машину уже долгое время, так что он определённо знает её очень хорошо. У нас действительно немного разные настройки. Нужно посмотреть, соответствуют ли они требованиям машины. Но да, он и его команда, безусловно, справляются с работой лучше", — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.
Шарль Леклер в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 47 очков. Хэмилтон располагается на седьмой позиции. На счету британца 31 балл. Лидером является гонщик "Макларена" Оскар Пиастри, у которого 99 очков.
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