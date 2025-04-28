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Генеральный директор Ауди: Будущее определённо за электричеством

Автоспорт

Проблема лишь в том, что технологии в этом направлении развиваются недостаточно быстро

Генеральный директор Ауди: Будущее определённо за электричеством

Фото: X

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор "Ауди" Гернот Дёлльнер высказался о будущем автоспорта, сделав акцент на развитии электромобилей и электрических двигателей.

"Просто посмотрите на всё, что произошло за последние два года. Во-первых, строительство и проектирование электромобилей и отдельных элементов развивалось недостаточно быстро. И тогда люди сказали: этого никогда не произойдёт. Но это всего лишь ухабы на долгом пути. Будущее определённо за электричеством", — приводит слова Дёлльнера издание GPblog.

Ранее директор "Рейсинг Буллз" высказывался и о внедрении двигателей V10 в "Королевские гонки".

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