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Расселл: Если бы раньше пришел в Мерседес, то у меня бы уже было два титула

Автоспорт

Хэмилтон мешал британцу бороться за награды

Расселл: Если бы раньше пришел в Мерседес, то у меня бы уже было два титула

Фото: The SportsRush

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес", поговорил о своей карьере и совместной работе в немецком коллективе с 40-летним семикратным чемпионом "Королевских гонок" Льюисом Хэмилтоном.

"Быть напарником семикратного чемпиона мира в течение трёх лет непросто. Было время, когда если ты финишировал впереди Льюиса Хэмилтона в чемпионате или гонке, то становился либо лучшим в уикенде, либо даже чемпионом.

Если бы моё время в "Мерседесе" пришло на пять лет раньше, то мы могли бы поспорить, что в моей истории было бы уже два титула", — приводит слова Расселла издание The Athletic.

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