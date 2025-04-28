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Расселл: Если бы раньше пришел в Мерседес, то у меня бы уже было два титула
Хэмилтон мешал британцу бороться за награды
Фото: The SportsRush
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес", поговорил о своей карьере и совместной работе в немецком коллективе с 40-летним семикратным чемпионом "Королевских гонок" Льюисом Хэмилтоном.
"Быть напарником семикратного чемпиона мира в течение трёх лет непросто. Было время, когда если ты финишировал впереди Льюиса Хэмилтона в чемпионате или гонке, то становился либо лучшим в уикенде, либо даже чемпионом.
Если бы моё время в "Мерседесе" пришло на пять лет раньше, то мы могли бы поспорить, что в моей истории было бы уже два титула", — приводит слова Расселла издание The Athletic.
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