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Спонсор Йоса Ферстаппена рассказал, как лишился милионов из-за отказа подписывать контракт с Максом

Автоспорт

Решение на миллионы

Спонсор Йоса Ферстаппена рассказал, как лишился милионов из-за отказа подписывать контракт с Максом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

62-летний нидерландский бизнесмен Мишель Перридон рассказал, как потерял деньги, отказавшись заключать договор с 27-летним пилотом и четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" в начале карьеры.

Перридон являлся спонсором отца Макса Йоса Ферстаппена, оказав ему значительную поддержку в 2000-х. Логотип компании Мишеля красовался на болиде Йоса в "Минарди" в 2003 году.

"Я всегда спонсировал Йоса Ферстаппена, отца Макса, через свою компанию, и это обходилось мне в миллионы. В какой-то момент ко мне пришёл менеджер Йоса, который также занимался карьерой Макса. Он сказал: "Ты хочешь вложить пять миллионов? Тогда ты будешь получать 10% от всех доходов Макса до конца его жизни!"

Но что сказал Ян Лул (нидерландский вымышленный персонаж)? "Я не буду этого делать. Я достаточно вложился в их семью"… Небольшая ошибка, но все мы иногда совершаем их, да", — приводит слова Перридона издание Racingnews365.

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