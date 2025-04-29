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Директор Феррари рассказал о поиске баланса между скоростью и износом шин

Автоспорт
Обновлено

Надо много работать

Директор Феррари рассказал о поиске баланса между скоростью и износом шин

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Фредерик Вассер, директор команды "Феррари", рассказал, как его коллектив ищет баланс между скоростью болида и изнашиваемостью шин.

"В Китае спринтерская гонка и квалификация прошли хорошо. И, как вы можете вообразить, мы не перевернули машину с ног на голову, выиграв первый спринт в субботу. Мы действительно на грани.

Я не хочу говорить о других гонщиках, но как только вы нажимаете на газ слишком сильно, вы платите за это шинами в следующем повороте. Ситуация действительно напряженная, очень сложно найти верный баланс. Но мы совершенствуемся в этом направлении" – сказал Вассер.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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