Директор Феррари рассказал о поиске баланса между скоростью и износом шин

Фредерик Вассер, директор команды "Феррари", рассказал, как его коллектив ищет баланс между скоростью болида и изнашиваемостью шин.

"В Китае спринтерская гонка и квалификация прошли хорошо. И, как вы можете вообразить, мы не перевернули машину с ног на голову, выиграв первый спринт в субботу. Мы действительно на грани.

Я не хочу говорить о других гонщиках, но как только вы нажимаете на газ слишком сильно, вы платите за это шинами в следующем повороте. Ситуация действительно напряженная, очень сложно найти верный баланс. Но мы совершенствуемся в этом направлении" – сказал Вассер.