Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА может ужесточить наказание за использование нецензурной лексики
В федерации заявили, что таким образом будут способствовать позитивному будущему спорта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что в правила, предполагающие штрафы для гонщиков за использование нецензурной лексики, могут быть внесены правки.
"После конструктивных отзывов пилотов из семи чемпионатов мира ФИА я рассматриваю возможность внесения улучшений в приложение B. Как бывший раллийный гонщик я понимаю требования, с которыми сталкиваются пилоты, лучше, чем кто-либо другой. Люди устанавливают правила и люди же в состоянии их улучшить. Я всегда верил в принцип постоянного совершенствования, который лежит в основе всего, что мы делаем в ФИА. Когда мы слушаем друг друга и работаем сообща, мы способствуем позитивному будущему спорта, о котором все мы так глубоко заботимся", — говорится в заявлении бен Сулайема, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.
Изменения, предполагающие штрафы, а также дисквалификации и вычет очков из личного зачёта гонщиков за использование ненормативной лексики, в спортивный кодекс ФИА были внесены в начале 2025 года.
Популярное сейчас
- Александрия определилась с будущим Ротаня - тренером интересуется Шахтер
- Назначены арбитры на доигровку матча Ингулец – Заря
- Арсенал – ПСЖ. Анонс и прогноз матча полуфинала Лиги чемпионов на 29.04.2025
- Спонсор Йоса Ферстаппена рассказал, как лишился милионов из-за отказа подписывать контракт с Максом
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира