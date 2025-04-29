Расселл: Ненормально, что пилоты подписывают рано долгосрочные контракты в Ф-1

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес", высказался о контрактах в "Королевских гонках".

"Когда Льюис был здесь, они никогда не начинали обсуждать контракт до июня или июля. Переговоры всегда стартовали летом, и, вероятно, ненормальным было то, что многие пилоты подписывали долгосрочные соглашения так рано.

Я чувствую, что многие пилоты, которые так зациклены на том, чтобы обезопасить своё будущее, возможно, не так сильно верят в себя и ощущают потребность в этой безопасности. Дело в том, что, если у вас есть контракт и вы не показываете результат, команда находит способ избавиться от вас. Скорость — наша единственная валюта. А если вы обладаете хорошим темпом, всё остальное улаживается само собой.

Когда люди недовольны, они хотят перемен, так что давайте посмотрим на следующий год. Я думаю, это будет интересное лето", — приводит слова Расселла издание The Athletic.

Напомним, в 2025-м у Джорджа истекает соглашение с "Мерседесом".