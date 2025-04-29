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Генеральный директор Макларена: Если бы Пиастри или Норрис были в Ред Булл в прошлых сезонах, то взяли бы титулы

Автоспорт

Не исключено

Генеральный директор Макларена: Если бы Пиастри или Норрис были в Ред Булл в прошлых сезонах, то взяли бы титулы

фото - motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун считает, что оба пилота их команды, Ландо Норрис и Оскар Пиастри, с лёгкостью могли бы стать чемпионами в предыдущих сезонах, если бы управляли болидом "Ред Булл", за рулём которого был действующий чемпион Макс Ферстаппен.

"Можно предположить, что если бы Оскар или Ландо были в "Ред Булл" в прошлых сезонах, то они бы тоже выигрывали титулы. Надо признать, что у "Ред Булл" невероятная машина, а Макс — экстраординарный пилот.

В этом сезоне мне кажется, что либо Оскар, либо Ландо станут чемпионами. Также нельзя забывать про Джорджа Расселла и Шарля Леклера. Что касается Льюиса Хэмилтона, это лишь вопрос времени, когда он всё наладит — не стал бы списывать Льюиса тоже.

Кими Антонелли — это вообще пилот будущего. Да, сейчас он ещё новичок, но через пару лет вы увидите результат. Он, как Оскар, наберёт обороты и выйдет в топы. Все перечисленные мной гонщики — пилоты высочайшего класса и настоящего чемпионского уровня", — приводит слова Брауна The Race.

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Зак Браун Ландо Норрис Оскар Пиастри
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