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Леклер: Впереди много гонок, мы не должны сдаваться
Чемпионский характер
Фото: Monaco Tribune
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, что его коллектив планирует сражаться за победу в чемпионате до конца сезона.
"Чтобы упустить возможность, нужно, чтобы она в какой-то момент появилась. Пока мы не добились того уровня, на котором хотели бы быть с начала сезона. Но впереди много гонок, мы не должны сдаваться. Мы будем бороться до конца.
Все это не означает, что мы сосредоточены только на этом сезоне, забывая о следующем или наоборот. Мы стараемся выложиться максимум в обоих направлениях. Посмотрим, к чему это приведет. Как только шансы на чемпионство в этом году окончательно исчезнут, вероятно, есть смысл полностью сосредоточиться на 2026 году" – сказал Шарль.
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