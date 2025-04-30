Леклер: Впереди много гонок, мы не должны сдаваться

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, что его коллектив планирует сражаться за победу в чемпионате до конца сезона.

"Чтобы упустить возможность, нужно, чтобы она в какой-то момент появилась. Пока мы не добились того уровня, на котором хотели бы быть с начала сезона. Но впереди много гонок, мы не должны сдаваться. Мы будем бороться до конца.

Все это не означает, что мы сосредоточены только на этом сезоне, забывая о следующем или наоборот. Мы стараемся выложиться максимум в обоих направлениях. Посмотрим, к чему это приведет. Как только шансы на чемпионство в этом году окончательно исчезнут, вероятно, есть смысл полностью сосредоточиться на 2026 году" – сказал Шарль.