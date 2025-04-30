Пиастри: Думаю, умение сохранять спокойствие и оставаться расслабленным – это от природы

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал о своих эмоциях и чертах характера во время гонок.

"За свою карьеру я давал свободу эмоциям несколько раз. Это были отрицательные эмоции, и да, это отрицательно влияет на выступления. Думаю, умение сохранять спокойствие и оставаться расслабленным – это от природы. Но для этого нужно много усилий.

Но есть место и положительным эмоциям. После Китая я сказал, что, будь у вас камера, наведенная на меня, и вы могли бы увидеть мое лицо, я был бы очень взволнован.

Разговоры по радио? Эта кнопка имеет свое предназначение. Конечно, под шлемом вы можете не видеть некоторых эмоций, которые у меня есть. Но для меня покой – часть подхода к гонке" – сказал Пиастри.