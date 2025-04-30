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Пиастри: Думаю, умение сохранять спокойствие и оставаться расслабленным – это от природы
И это очень хорошие черты характера
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал о своих эмоциях и чертах характера во время гонок.
"За свою карьеру я давал свободу эмоциям несколько раз. Это были отрицательные эмоции, и да, это отрицательно влияет на выступления. Думаю, умение сохранять спокойствие и оставаться расслабленным – это от природы. Но для этого нужно много усилий.
Но есть место и положительным эмоциям. После Китая я сказал, что, будь у вас камера, наведенная на меня, и вы могли бы увидеть мое лицо, я был бы очень взволнован.
Разговоры по радио? Эта кнопка имеет свое предназначение. Конечно, под шлемом вы можете не видеть некоторых эмоций, которые у меня есть. Но для меня покой – часть подхода к гонке" – сказал Пиастри.
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