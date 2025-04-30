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Руководитель Кик-Заубера заговорил о возвращении Серхио Переса в Формулу-1
В пилота до сих пор верят
Фото: Getty Images
Руководитель "Кик-Заубера" Джонатан Уитли, который ранее работал с мексиканским пилотом Серхио Пересом в бытность его выступлений в "Ред Булл", в одном из своих интервью выразил свои мысли по поводу потенциального возвращения Переса в Формулу-1.
"Мне кажется, что Перес вполне способен вернуться и быстро набрать скорость в новой команде. В прошлом году у него была одна из самых трудных ролей — место напарника Макса Ферстаппена. Было видно, что он испытывал больше трудностей с болидом, чем Макс, — похоже, такая же ситуация повторяется в "Ред Булл" в этом году", — приводит слова Уитли Autoracer.
Напомним, по итогам сезона 2024 года команда "Ред Булл" попрощалась с Пересом.
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