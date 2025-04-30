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Феррари готовит крупное обновление болида на Гран-при Эмилии-Романьи

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Посмотрим, принесет ли это результаты

Феррари готовит крупное обновление болида на Гран-при Эмилии-Романьи

Фото: Autoblog

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Феррари" готовится к серьёзной модернизации своего болида к Гран-при Эмилии-Романьи, чтобы исправить неудачный старт в сезоне 2025 года, пишет Autosport.

Пока "Феррари" удалось подняться на подиум в этом сезоне лишь однажды благодаря Шарлю Леклеру на Гран-при Саудовской Аравии, но в компании ожидают, что в ближайшие месяцы их ждёт гораздо больше.

"Феррари" собирается представить крупный пакет обновлений уже на следующей гонке после этапа в Майами в эти выходные. Новинки будут направлены на улучшение прижимной силы болида SF-25, прежде всего в задней части машины. Полный дебют пакета обновлений запланирован на две недели позже, в Барселоне (на Гран-при Испании).

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