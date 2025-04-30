Формула-1 продлила контракт с Гран-при Мексики

Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Мексики до 2028 года. Об этом пишет официальный сайт чемпионата.

"Мы очень рады объявить, что Гран-при Мексики останется частью нашего календаря до сезона 2028 года. Формула 1 — это энергия, страсть и эмоции, и каждый год уникальная атмосфера, создаваемая нашими болельщиками в Мехико, является одним из самых невероятных впечатлений нашего чемпионата", — подчеркнул генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Напомним, Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата мира в 2015 году.