Феррари представила специальную ливрею для Гран-при Майами

Команда Формулы-1 "Феррари" представила специальную ливрею, которая будет использоваться коллективом во время Гран-при Майами, который состоится в предстоящие выходные и пройдёт со 2 по 4 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что "Феррари" собирается представить крупный пакет обновлений уже на следующей гонке после этапа в Майами в эти выходные.

Новинки будут направлены на улучшение прижимной силы болида SF-25, прежде всего в задней части машины. Полный дебют пакета обновлений запланирован на две недели позже, в Барселоне (на Гран-при Испании).

A special livery in Miami and the second sprint of the year