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Феррари представила специальную ливрею для Гран-при Майами
Гонки пройдут со 2 по 4 мая
Команда Формулы-1 "Феррари" представила специальную ливрею, которая будет использоваться коллективом во время Гран-при Майами, который состоится в предстоящие выходные и пройдёт со 2 по 4 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что "Феррари" собирается представить крупный пакет обновлений уже на следующей гонке после этапа в Майами в эти выходные.
Новинки будут направлены на улучшение прижимной силы болида SF-25, прежде всего в задней части машины. Полный дебют пакета обновлений запланирован на две недели позже, в Барселоне (на Гран-при Испании).
A special livery in Miami and the second sprint of the year— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 30, 2025
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