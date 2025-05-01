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Вольфф вспомнил соперничество между Хэмилтоном и Расселом

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Вольфф вспомнил соперничество между Хэмилтоном и Расселом

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Директор команды "Мерседес" Тото Вольфф вспомнил, как работали в одной команде Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел.

"Что самое интересное, так это то, что Льюис всегда был здесь очень опытным гонщиком и старшим пилотом. Ситуация с Джорджем никогда не походила на ту, в которой он выглядит как щенок (неопытный - прим), но внезапно Льюис ушел от нас, и Джордж оказался в своей пиковой форме, или в начале ее.

Он, безусловно, сейчас старший пилот в команде – добивается успеха, работает на результат, говорит правильные вещи и перенял эту роль у Льюиса. Нет никакого стресса и переживаний о его будущем" – сказал Тото.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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