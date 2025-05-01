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Директор Феррари рассказал о самой большой проблеме команды на данный момент

Автоспорт
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Директор Феррари рассказал о самой большой проблеме команды на данный момент

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Фредерик Вассер, директор команды "Феррари", рассказал, над чем его коллективу нужно поработать в ближайшей временной перспективе.

"Важнейшей областью для нас есть разница между квалификационным темпом и гоночным. Второй отрезок гонки Леклера в Саудовской Аравии был очень сильным, и я думаю, что мы были быстрее Пиастри и Ферстаппена на последних 35-40 кругах, но в квалификации нам пришлось гораздо труднее, поэтому мы должны сосредоточиться на этом.

Потому что, стартуя с четвертой позиции, вы оказываетесь в грязном воздухе и теряете несколько секунд на первых пяти кругах, а затем даже если вы проведете хорошую гонку, то сможете оказаться прямо на третьей позиции. Саудовская Аравия доказала, что мы сделали нужный шаг вперед, по крайней мере, гоночный темп был очень высоким, и у нас есть потенциал для лучшей работы" – сказал Вассер.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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