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Алонсо: Хочется завершить сезон на самом высоком уровне и сохранить мотивацию для всех

Автоспорт

Однако это будет очень тяжело в данной ситуации

Алонсо: Хочется завершить сезон на самом высоком уровне и сохранить мотивацию для всех

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал о впечатлениях от текущих результатов своего коллектива и целей на следующий сезон.

"Обновления в этом году менее важны, чем в прошлом, потому что машины в этом году являются продолжением прошлогодних. Последняя гонка в Абу-Даби 2024-го… Не думаю, что результаты, которые мы видим сейчас, очень отличаются от тех.

А 2026 полностью изменит то, чему мы научились к этому моменту. Возможно, даже в следующем году это не очень пригодится с точки зрения аэродинамики машины. Очевидно, что всегда хочется завершить сезон на самом высоком уровне и сохранить мотивацию для всех.

Но мотивация у нас в любом случае очень высока, потому что, как мы уже неоднократно говорили, несколько недель назад у нас заработала аэродинамическая труба, в команде появился Эдриан, к нам приходит Honda, новые правила, поэтому мотивация действительно высока" – сказал Алонсо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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