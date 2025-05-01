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Алонсо: Хочется завершить сезон на самом высоком уровне и сохранить мотивацию для всех
Однако это будет очень тяжело в данной ситуации
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал о впечатлениях от текущих результатов своего коллектива и целей на следующий сезон.
"Обновления в этом году менее важны, чем в прошлом, потому что машины в этом году являются продолжением прошлогодних. Последняя гонка в Абу-Даби 2024-го… Не думаю, что результаты, которые мы видим сейчас, очень отличаются от тех.
А 2026 полностью изменит то, чему мы научились к этому моменту. Возможно, даже в следующем году это не очень пригодится с точки зрения аэродинамики машины. Очевидно, что всегда хочется завершить сезон на самом высоком уровне и сохранить мотивацию для всех.
Но мотивация у нас в любом случае очень высока, потому что, как мы уже неоднократно говорили, несколько недель назад у нас заработала аэродинамическая труба, в команде появился Эдриан, к нам приходит Honda, новые правила, поэтому мотивация действительно высока" – сказал Алонсо.
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