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Мерседес представил специальные комбенизоны на Гран-при Майами

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Мерседес представил специальные комбенизоны на Гран-при Майами

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 "Мерседес" в социальных сетях опубликовала фотографии с новыми комбинезонами, сделанными специально для шестого этапа "Королевских гонок" — Гран-при Майами.

Обновлённые комбинезоны представили гонщики Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли, Валттери Боттас и пилот Академии Формулы-1 Дориан Пен, являющаяся также участницей академии "Мерседеса".

После пяти этапов "Королевских гонок" Кубок конструкторов возглавляет команда "Макларен" — 188 очков. "Мерседес" расположился на втором месте — 111. Третий коллектив — "Ред Булл" — с 89 баллами на счету.

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