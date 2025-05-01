Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен пропустит медиадень в рамках Гран-при Майами, поскольку возлюбленная нидерландца Келли Пике в скором времени должна родить ребёнка. Об этом пишет The Race со ссылкой на пресс-релиз австрийской команды.

Ожидается, что Ферстаппен прибудет в паддок к пятничной тренировке и проведёт в Майами полный уикенд. Также отмечается, что "Ред Булл" отказался от дальнейших комментариев ситуации из уважения к частной жизни Макса и его семьи.

Гран-при Майами будет проходить со 2 по 4 мая. Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов.