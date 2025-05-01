Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макс Ферстаппен пропустит медиадень в рамках Гран-при Майами
У пилота Уважительная причина
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен пропустит медиадень в рамках Гран-при Майами, поскольку возлюбленная нидерландца Келли Пике в скором времени должна родить ребёнка. Об этом пишет The Race со ссылкой на пресс-релиз австрийской команды.
Ожидается, что Ферстаппен прибудет в паддок к пятничной тренировке и проведёт в Майами полный уикенд. Также отмечается, что "Ред Булл" отказался от дальнейших комментариев ситуации из уважения к частной жизни Макса и его семьи.
Гран-при Майами будет проходить со 2 по 4 мая. Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов.
Популярное сейчас
- "Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
- Расселл: Если бы раньше пришел в Мерседес, то у меня бы уже было два титула
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе