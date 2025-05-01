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Феттель: Не стоит недооценивать Феррари

Автоспорт

Немец высказался о потенциале команде

Феттель: Не стоит недооценивать Феррари

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Ф-1 немец Себастьян Феттель поделился мнением о потенциале "Феррари" в текущем сезоне. Также он заявил, что пилоту "Скудерии" британцу Льюису Хэмилтону нужно больше времени для адаптации, чтобы тот начал побеждать.

"Нет никаких сомнений, что Хэмилтон по-прежнему является отличным пилотом. Он может делать всё, что от него требуется. И совершенно нормально, что Льюису нужно время [для адаптации]. Если совершенствование болида пойдёт в правильном направлении, то «Феррари» окажется в текущем сезоне в совершенно ином положении. "Скудерия" была сильна в прошлом году и чуть не выиграла Кубок конструкторов.

Не стоит недооценивать "Феррари". Льюис оказался в новой среде, с другой культурой. Некоторым нужно больше времени, чтобы освоиться", — приводит слова Феттеля портал Motorsport Week.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
01.05.2025 в 21:46
Феррарі, я впевнений, себе ще покажуть. Тут я би не так сказав. Не треба недооцінювати Макса Ферстаппена.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
01.05.2025 в 21:46
Феррарі, я впевнений, себе ще покажуть. Тут я би не так сказав. Не треба недооцінювати Макса Ферстаппена.
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0
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