Директор Red Bull рассказал о пути Ферстаппена в коллективе

Кристиан Хорнер, директор команды "Red Bull", рассказал, как Макс Ферстаппен проходил становление в коллективе с самого начала сотрудничества.

"Каждый – сам кузнец своего счастья. У нас хватило смелости усадить Макса в машину Toro Rosso, честь и хвала Хельмуту Марко, что он разглядел талант Макса в таком юном возрасте.

Конечно, сыграл свою роль и интерес, который проявляли к Ферстаппену в Mercedes. Это стало практически личным соревнованием между Марком и Ники Лаудой, оба хотели заставить Макса подписать контракт. На наш взгляд, мы хотели посадить Макса в машину как можно быстрее" – сказал Хорнер.