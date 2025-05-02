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Директор Red Bull рассказал о пути Ферстаппена в коллективе
Великолепная история
Кристиан Хорнер, директор команды "Red Bull", рассказал, как Макс Ферстаппен проходил становление в коллективе с самого начала сотрудничества.
"Каждый – сам кузнец своего счастья. У нас хватило смелости усадить Макса в машину Toro Rosso, честь и хвала Хельмуту Марко, что он разглядел талант Макса в таком юном возрасте.
Конечно, сыграл свою роль и интерес, который проявляли к Ферстаппену в Mercedes. Это стало практически личным соревнованием между Марком и Ники Лаудой, оба хотели заставить Макса подписать контракт. На наш взгляд, мы хотели посадить Макса в машину как можно быстрее" – сказал Хорнер.
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