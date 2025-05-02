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Формула-1 продлила контракт с Гран-при Майами на 16 лет

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Долгосрочное соглашение

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Майами на 16 лет

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 объявила, что Гран-при Майами, проходящий на Международном автодроме в одноимённом городе Флориды, продлён на 10 лет — до 2041 года.

"Всего за три года Гран-при Майами зарекомендовал себя как одно из самых важных и зрелищных событий в нашем календаре, выдающийся пример качества и дальновидности, который действительно отражает дух и амбиции Формулы-1 в Соединённых Штатах.

Продление этого соглашения до 2041 года является стратегической вехой огромной важности, усиливает наше присутствие в Америке и поддерживает постоянно укрепляющуюся связь с нашей развлекательной базой, которая постоянно растёт и полна энтузиазма, как никогда раньше.

Майами — не только необыкновенный город, но и поистине глобальный спортивный центр, энергичный, динамичный и культурный. Всё это было бы невозможно без дальновидности и неустанной преданности делу Стивена Росса и Тома Гарфинкеля, которым я выражаю свою искреннюю благодарность за лидерство, поддержку и преданность делу, с которыми они помогли превратить Гран-при Майами в мероприятие мирового уровня", — приводит слова президента "Королевских гонок" Стефано Доменикали пресс-служба серии.

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