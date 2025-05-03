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Антонелли взял поул в спринт-квалификации Гран-при Майами

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Антонелли взял поул в спринт-квалификации Гран-при Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 3 мая во Флориде, США, завершилась спринт-квалификация шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Майами. Лучший результат продемонстрировал гонщик "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли. Вторым стал Оскар Пиастри из "Макларена". Третье место у напарника Пиастри Ландо Норриса.

Гран-при Майами. Спринт-квалификация

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:26.482.
  2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.045.
  3. Ландо Норрис ("Макларен") +0.100.
  4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.255.
  5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.309.
  6. Шарль Леклер ("Феррари") +0.326.
  7. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.548.
  8. Александер Албон ("Уильямс") +0.711.
  9. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.061.
  10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.308.

После второго сегмента выбыли:

Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") — 1:27.850.
Эстебан Окон ("Хаас") — 1:28.070.
Пьер Гасли 9"Альпин") — 1:28.167.
Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") — 1:28.375.
Карлос Сайнс ("Уильямс") — время списано.

После первого сегмента выбыли:

Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:29.028.
Джек Дуэн ("Альпин") — 1:29.171.
Юки Цунода ("Ред Булл") — 1:29.246.
Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") — 1:29.312.
Оливер Берман ("Хаас") — 1:29.825.

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