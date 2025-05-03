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Антонелли прокомментировал победу в квалификации к спринту Гран-при Маями

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Неожиданный результат

Антонелли прокомментировал победу в квалификации к спринту Гран-при Маями

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли прокомментировал победу в квалификации к спринтерской гонке Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Я на седьмом небе от счастья. Я этого не ожидал, но в машине я чувствовал себя хорошо.

Я смог улучшить круг за кругом и обрести эту стабильность, и этот круг получился. Я очень, очень доволен этим, и теперь мы наслаждаемся этим моментом немного больше, но я тоже хочу сосредоточиться на завтрашнем дне, потому что я действительно хочу попробовать и повторить результат.

Это определенно было очень приятно, найти его (своего отца – прим) в гараже после квалификации. Я очень рад поделить этот момент с ним. Он тоже очень важен для меня, и он как скала, я знаю, что всегда могу положиться на него" – сказал Кими.

Результаты квалификации к спринту

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