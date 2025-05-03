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Рассел – о квалификации к спринту Гран-при Маями: У меня были некоторые трудности, я немного сбился с темпа

Автоспорт

Но результат неплохой

Рассел – о квалификации к спринту Гран-при Маями: У меня были некоторые трудности, я немного сбился с темпа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал результаты квалификации к спринту Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Во-первых, огромные поздравления Кими, очень приятно это видеть. Он сделал отличную работу, он был очень быстрый весь день, действительно впечатляет.

Сегодня у меня были некоторые трудности, я немного сбился с темпа, мне было не очень комфортно, и мы просто хотели поехать раньше, потому что в конце концов у меня не было достаточной уверенности, и мы думали, что если в конце сессии будет красный или желтый флаг, то это будет в нашу пользу. Но сегодня пятое место, не очень хорошо — еще многое нужно улучшить, но это потрясающе для Кими и команды.

Эти спринтерские гоночные выходные – непростые. Если вы быстро войдете в колию, то сможете просто наращивать темп, и сегодня весь день я не чувствовал этого в машине, особенно то, что шины чуть-чуть скользили.

Но, как я уже сказал, сегодня квалификация — конечно, досадно, что я не поднялся выше на стартовой решетке, но я очень рад за Кими" – сказал Рассел.

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