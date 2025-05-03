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Норрис: Я всегда был очень строг к себе

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И это отличная черта характера

Норрис: Я всегда был очень строг к себе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал, какие требования предъявляет к себе в профессиональном спорте.

"Иногда у меня есть оправдание для некоторых вещей, но я никогда не горжусь тем, что использую их, и в 95% случаев думаю, что могу просто работать лучше, независимо от того, что произошло. Возможно, машина была недостаточно быстрой, однако я приду к мысли: "Все равно мог сделать это или что-нибудь другое лучшее".

Я всегда был очень суров к себе, потому что никогда не относился строго ни к кому другому… Никогда не был требователен к своей команде, механикам, машинам, настройкам. Всегда работал над собой больше, чем когда-либо пытался обвинять кого-то, скажем так, и это просто сделало меня тем, кто я являюсь. На мой взгляд, такой склад ума имеет свои плюсы и минусы.

Многое было хорошо, потому что это заставляло меня работать над собой. Я очень хорошо разбираюсь в себе и понимаю, почему это было хорошо, а то нет, но есть и отрицательная сторона в том, что иногда я слишком негативно отношусь к себе и словно попадаю в этот маленький плохой мир" – сказал Норрис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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