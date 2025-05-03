Цунода: В общем, я не провел квалификацию должным образом

Пилот команды "Ред-Булл" Юки Цунода прокомментировал результат в квалификации к спринту Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Первый круг… да, честно говоря, это все. В последнем повороте у меня была серьезная блокировка, но, честно говоря, круг уже был довольно потерян с первого поворота из-за машины на выезде из пит-стопа. Просто не смог проехать нормально круг, потому все.

Связь также была довольно плохая, и вообще я не провел квалификацию должным образом.

Это достаточно далеко. Я, конечно, постараюсь вовсю, на этой трассе может произойти все, что угодно. Я сохраняю позитивный настрой и сделаю все, что смогу" – сказал Цунода.