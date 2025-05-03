Леклер: Медленная скорость, похоже, является нашей слабой стороной

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результат квалификации к спринту Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Плохо. Круг был хороший, но темп пока совсем не тот, так что это немного раздражает

Да, медленная скорость, похоже, наша слабая сторона, но она меняется от выходных к выходным, поэтому это просто не хорошо" – сказал Шарль.