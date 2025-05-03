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Леклер: Медленная скорость, похоже, является нашей слабой стороной

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Леклер: Медленная скорость, похоже, является нашей слабой стороной

Фото: Planet F1

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результат квалификации к спринту Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Плохо. Круг был хороший, но темп пока совсем не тот, так что это немного раздражает

Да, медленная скорость, похоже, наша слабая сторона, но она меняется от выходных к выходным, поэтому это просто не хорошо" – сказал Шарль.

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