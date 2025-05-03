В Майами завершился спринт Ф1. Два представителя одной команды продемонстрировали наилучшие результаты

Сегодня состоялся спринт на шестом этапе "Формулы-1" сезона-2025 – Гран-при Майами. Первым стал гонщик "Макларена" Ландо Норрис.

Также в топ-3 по итогам мини-гонки на городском Международном автодроме вошли Оскар Пиастри ("Макларен") и Льюис Хэмилтон ("Феррари"). Алекс Албон ("Уильямс") и Джордж Рассел ("Мерседес") финишировали четвертым и пятым соответственно.

Во второй половине десятки оказались Ланс Стролл ("Астон Мартин"), Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз"), Оливер Бермен ("Хаас"), Юки Цунода ("Ред Булл") и Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"). Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс и Шарль Леклер досрочно завершили выступление.