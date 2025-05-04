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Ферстаппен опережает Норриса и получает поул-позицию на Гран-при Майами

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Прекрасная неделя для автогонщика

Ферстаппен опережает Норриса и получает поул-позицию на Гран-при Майами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Макс Ферстаппен из Red Bull опережает Ландо Норриса из McLaren и получает поул-позицию на Гран-при Майами.

Ферстаппен опережает Норриса, выигравшего спринтерскую гонку ранее в субботу на 0,065 секунды. Ким Антонелли из Mercedes, имевший поул-позицию в спринте, занял третье место, опередив финишировавшего вторым McLaren Оскара Пьястри.

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Это была вторая хорошая новость для четырехкратного чемпиона на этой неделе после рождения его первого ребенка, дочери по имени Лили.

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Макс Ферстаппен Red Bull
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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