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Ферстаппен: Постараемся выжать максимум из всего, что сможем
Но квалификация прошла блестяще
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Red Bull" Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от гонки Гран-при Маями и прокомментировал результаты квалификационных заездов. Его слова цитирует F1:
"Это была отличная квалификация. Я думаю, мы немного улучшили машину, что помогло мне немного ее перевернуть.
У меня был небольшой момент на последнем круге в первом повороте, так что я потерял немного времени, но здесь очень сложно с шинами на кругу. Но в итоге все получилось хорошо, так что я, конечно, очень рад оказаться на поуле.
Посмотрим, темпы гонки я не знаю, нужно подождать и посмотреть погоду. Это самая лучшая стартовая позиция, это всегда положительно. В гонке все совсем по-другому, но мы постараемся выжать максимум из всего, что сможем" – сказал Макс.
Напомним, что гонка Гран-при Маями состоится сегодня, 4 мая, начало – в 23:00 по киевскому времени.
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