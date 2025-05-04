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Ферстаппен: Постараемся выжать максимум из всего, что сможем

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Но квалификация прошла блестяще

Ферстаппен: Постараемся выжать максимум из всего, что сможем

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Red Bull" Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от гонки Гран-при Маями и прокомментировал результаты квалификационных заездов. Его слова цитирует F1:

"Это была отличная квалификация. Я думаю, мы немного улучшили машину, что помогло мне немного ее перевернуть.

У меня был небольшой момент на последнем круге в первом повороте, так что я потерял немного времени, но здесь очень сложно с шинами на кругу. Но в итоге все получилось хорошо, так что я, конечно, очень рад оказаться на поуле.

Посмотрим, темпы гонки я не знаю, нужно подождать и посмотреть погоду. Это самая лучшая стартовая позиция, это всегда положительно. В гонке все совсем по-другому, но мы постараемся выжать максимум из всего, что сможем" – сказал Макс.

Напомним, что гонка Гран-при Маями состоится сегодня, 4 мая, начало – в 23:00 по киевскому времени.

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