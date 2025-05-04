  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: У нас проблемы с тормозами, у нас проблемы с этой нестабильностью, с которой мы боремся

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: У нас проблемы с тормозами, у нас проблемы с этой нестабильностью, с которой мы боремся

Автоспорт
Обновлено

Много аргументов, мало результатов

Хэмилтон: У нас проблемы с тормозами, у нас проблемы с этой нестабильностью, с которой мы боремся

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Мы продолжим попытки, мы провели всего шесть гонок, но у нас большие проблемы. Мы вовсю стараемся не вносить больших изменений в настройки, но что бы мы ни делали, каждый раз, когда мы выходим на трассу, все получается нестабильно.

У нас проблемы с тормозами, у нас проблемы с этой нестабильностью, с которой мы боремся. Мы просто недостаточно быстры – сейчас нам сложно даже попасть в Q3, а когда вы отстаете, сложно набрать очки.

Завтра будет трудная работа, но попробуем снова завтра. Но для меня это тоже самое — я имею в виду, я привык к этому, это то, что есть, и я просто пытаюсь продолжать. Я вернусь на завод на следующей неделе и просто продолжу работать" – сказал Льюис.

Ферстаппен: Постараемся выжать максимум из всего, что сможем

По теме
yellow-arrow
Леклер: Не думаю, что завтра от нас ожидают чудес
yellow-arrow
Ферстаппен: Постараемся выжать максимум из всего, что сможем
yellow-arrow
Ферстаппен опережает Норриса и получает поул-позицию на Гран-при Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости