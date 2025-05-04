Хэмилтон: У нас проблемы с тормозами, у нас проблемы с этой нестабильностью, с которой мы боремся

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Мы продолжим попытки, мы провели всего шесть гонок, но у нас большие проблемы. Мы вовсю стараемся не вносить больших изменений в настройки, но что бы мы ни делали, каждый раз, когда мы выходим на трассу, все получается нестабильно.

У нас проблемы с тормозами, у нас проблемы с этой нестабильностью, с которой мы боремся. Мы просто недостаточно быстры – сейчас нам сложно даже попасть в Q3, а когда вы отстаете, сложно набрать очки.

Завтра будет трудная работа, но попробуем снова завтра. Но для меня это тоже самое — я имею в виду, я привык к этому, это то, что есть, и я просто пытаюсь продолжать. Я вернусь на завод на следующей неделе и просто продолжу работать" – сказал Льюис.