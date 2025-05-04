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Леклер: Не думаю, что завтра от нас ожидают чудес

Автоспорт
Обновлено

Возможности не те

Леклер: Не думаю, что завтра от нас ожидают чудес

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Дело в том, что я не принимаю ее (машину – прим). Она просто недостаточно хороша.

Это огорчает, потому что это такие дни, было уже достаточно много гонок, в которых я чувствовал, что делаю действительно хорошую работу, но когда ты финишируешь на четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом местах, это просто стыдно. Я не получаю никакого удовольствия от того, что делаю хорошую работу.

Я просто надеюсь, что мы сможем переломить ситуацию как можно быстрее, но сейчас мы находимся в такой ситуации, и я мало что могу сделать.

Не думаю, что завтра от нас ожидают чудес. Это был сложный гоночный уик-энд после первой тренировки, и восстановиться сложно.

Я сделаю все возможное, надеюсь, что темп гонки будет столь же сильным, как в Джидде, но здесь совсем другие характеристики трассы. Думаю, на бумаге это будет сложнее" – сказал Шарль.

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