Норрис – о квалификации Гран-при Маями: Я чувствую себя лучше, чем за последние несколько выходных

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал результаты квалификации Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Я думаю, даже этот круг, это все должно, могло быть, но я не справился. Темп был, машина чувствует себя хорошо, я чувствую себя лучше, чем за последние несколько выходных.

Я еще не разобрался, но что есть, то есть. Макс на поуле, я на втором месте, потому готов посмотреть, что мы сможем сделать в первом повороте.

Поздравляю Макса, особенно в том, что он теперь отец. Я надеялся, что это его притормозит, но этого не произошло.

Я доволен сегодняшним днем, доволен прогрессом, достигшим с машиной, с собой. Макс снова проехал круг Макса, и я не могу его винить. Счастлив и взволнован завтрашним днем" ​​– сказал Норрис.