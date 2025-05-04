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Норрис – о квалификации Гран-при Маями: Я чувствую себя лучше, чем за последние несколько выходных
Но выиграть не удалось
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал результаты квалификации Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:
"Я думаю, даже этот круг, это все должно, могло быть, но я не справился. Темп был, машина чувствует себя хорошо, я чувствую себя лучше, чем за последние несколько выходных.
Я еще не разобрался, но что есть, то есть. Макс на поуле, я на втором месте, потому готов посмотреть, что мы сможем сделать в первом повороте.
Поздравляю Макса, особенно в том, что он теперь отец. Я надеялся, что это его притормозит, но этого не произошло.
Я доволен сегодняшним днем, доволен прогрессом, достигшим с машиной, с собой. Макс снова проехал круг Макса, и я не могу его винить. Счастлив и взволнован завтрашним днем" – сказал Норрис.
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