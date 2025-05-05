Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Маями, Норрис – второй
Снова доминация Макларен
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 5 мая, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Маями.
Победу в заезде одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнул представитель "Мерседес" Джордж Рассел.
Результаты гонки Гран-при Маями:
В общем зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (131), вторым идет Лэндо Норрис (115), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (99).
В Кубке конструкторов продолжается полная доминация "Макларен" (246), вторые – "Мерседес" (141), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (105).
Популярное сейчас
- "Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха
- Серия А. Рома – Фиорентина 1:0. Обзор матча
- "Такого не может быть, просто не может": Ашур – о ходе событий в матче с Александрией
- Ферстаппен: Постараемся выжать максимум из всего, что сможем
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе