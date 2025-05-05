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Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Маями, Норрис – второй

Автоспорт
Обновлено

Снова доминация Макларен

Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Маями, Норрис – второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 мая, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Маями.

Победу в заезде одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнул представитель "Мерседес" Джордж Рассел.

Результаты гонки Гран-при Маями:

Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Маями, Норрис – второй - изображение 1

В общем зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (131), вторым идет Лэндо Норрис (115), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (99).

В Кубке конструкторов продолжается полная доминация "Макларен" (246), вторые – "Мерседес" (141), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (105).

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