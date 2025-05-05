Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Маями

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал триумфальную для себя гонку Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Я выиграл гонку, которую действительно хотел. Вчера был трудный день. Очевидно, спринт был таким, каким он был, но квалификация, по всей вероятности, была одной из самых сложных сессий в году.

Выйти с победой в воскресенье – поразительный результат. Конечно, в первом повороте было немного споров, что немного помогло мне, а потом я был достаточно внимательным, чтобы избежать проходящего в первом повороте Макса.

С этого момента я понял, что имею хорошее преимущество в темпе, и сегодня машина была просто невероятная.

Я думаю, ближе к концу я начал немного возвращать себе контроль, но, наверное, есть еще над чем работать после сегодняшнего дня. Очень доволен победой, очень доволен очками, но нужно продолжать учиться. Очень рад оставить Маями на вершине" – сказал Оскар.