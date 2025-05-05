  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Маями

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Маями

Автоспорт
Обновлено

Отличный заезд для Оскара

Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Маями

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал триумфальную для себя гонку Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:

"Я выиграл гонку, которую действительно хотел. Вчера был трудный день. Очевидно, спринт был таким, каким он был, но квалификация, по всей вероятности, была одной из самых сложных сессий в году.

Выйти с победой в воскресенье – поразительный результат. Конечно, в первом повороте было немного споров, что немного помогло мне, а потом я был достаточно внимательным, чтобы избежать проходящего в первом повороте Макса.

С этого момента я понял, что имею хорошее преимущество в темпе, и сегодня машина была просто невероятная.

Я думаю, ближе к концу я начал немного возвращать себе контроль, но, наверное, есть еще над чем работать после сегодняшнего дня. Очень доволен победой, очень доволен очками, но нужно продолжать учиться. Очень рад оставить Маями на вершине" – сказал Оскар.

Результаты гонки Гран-при Маями

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Маями, Норрис – второй
yellow-arrow
Норрис – о квалификации Гран-при Маями: Я чувствую себя лучше, чем за последние несколько выходных
yellow-arrow
Леклер: Не думаю, что завтра от нас ожидают чудес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости