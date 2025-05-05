Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Маями
Отличный заезд для Оскара
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал триумфальную для себя гонку Гран-при Маями. Его слова цитирует F1:
"Я выиграл гонку, которую действительно хотел. Вчера был трудный день. Очевидно, спринт был таким, каким он был, но квалификация, по всей вероятности, была одной из самых сложных сессий в году.
Выйти с победой в воскресенье – поразительный результат. Конечно, в первом повороте было немного споров, что немного помогло мне, а потом я был достаточно внимательным, чтобы избежать проходящего в первом повороте Макса.
С этого момента я понял, что имею хорошее преимущество в темпе, и сегодня машина была просто невероятная.
Я думаю, ближе к концу я начал немного возвращать себе контроль, но, наверное, есть еще над чем работать после сегодняшнего дня. Очень доволен победой, очень доволен очками, но нужно продолжать учиться. Очень рад оставить Маями на вершине" – сказал Оскар.
Популярное сейчас
- Довбик после гола в ворота Фиорентины: Все хотят от меня большего
- Черноморец установил клубный антирекорд по количеству поражений в одном чемпионате
- У Ромы одна из самых длинных клубных беспроигрышных серий в чемпионате за последние 36 лет
- В Майами завершился спринт Ф1. Два представителя одной команды продемонстрировали наилучшие результаты
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе