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Норрис – о Ферстаппене: Он сам испортил свою гонку
Возможно, Ландо и прав
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал борьбу с Максом Ферстаппеном во время гонки Гран-при Маями. Его слова цитирует SkySports:
"Все было хорошо. Он упорно сражается, но это зависит от него.
Он сам испортил свою гонку. Он не слишком разумно ездит. Вероятно, он мог бы сегодня финишировать третьим, но не сделал этого из-за такой езды. Он упорно борется, как всегда и ожидалось, но так оно и есть" – сказал Норрис.
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