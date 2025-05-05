  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис – о Ферстаппене: Он сам испортил свою гонку

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис – о Ферстаппене: Он сам испортил свою гонку

Автоспорт
Обновлено

Возможно, Ландо и прав

Норрис – о Ферстаппене: Он сам испортил свою гонку

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал борьбу с Максом Ферстаппеном во время гонки Гран-при Маями. Его слова цитирует SkySports:

"Все было хорошо. Он упорно сражается, но это зависит от него.

Он сам испортил свою гонку. Он не слишком разумно ездит. Вероятно, он мог бы сегодня финишировать третьим, но не сделал этого из-за такой езды. Он упорно борется, как всегда и ожидалось, но так оно и есть" – сказал Норрис.

Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Маями

По теме
yellow-arrow
Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Маями
yellow-arrow
Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Маями, Норрис – второй
yellow-arrow
Норрис – о квалификации Гран-при Маями: Я чувствую себя лучше, чем за последние несколько выходных
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости