Ред Булл подаст протест против пилота Мерседеса

Команда Формулы-1 "Ред Булл" подала протест против действий пилота "Мерседеса" Джорджа Расселла в гонке Гран-при Майами.

По мнению "Ред Булл", по ходу гонки Расселл проигнорировал жёлтые флаги, не снизив скорость в опасном месте, где остановился "Кик-Заубер" Габриэла Бортолето. Соответственно, "Ред Булл" попросил стюардов рассмотреть эту ситуацию.

Отметим, что по ходу гонки на пилотирование Расселла под жёлтыми флагами обратил внимание сам Макс Ферстаппен: нидерландец упомянул этот момент в радиопереговорах. При этом под финиш "Ред Булл" попросил Ферстаппена не отстать от Расселла на пять секунд — очевидно, как раз держа в голове грядущую подачу протеста.