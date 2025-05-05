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Ред Булл подаст протест против пилота Мерседеса

Автоспорт

Макс Ферстаппен отметил это нарушение в радиопереговорах

Ред Булл подаст протест против пилота Мерседеса

Фото: Road & Track

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" подала протест против действий пилота "Мерседеса" Джорджа Расселла в гонке Гран-при Майами.

По мнению "Ред Булл", по ходу гонки Расселл проигнорировал жёлтые флаги, не снизив скорость в опасном месте, где остановился "Кик-Заубер" Габриэла Бортолето. Соответственно, "Ред Булл" попросил стюардов рассмотреть эту ситуацию.

Отметим, что по ходу гонки на пилотирование Расселла под жёлтыми флагами обратил внимание сам Макс Ферстаппен: нидерландец упомянул этот момент в радиопереговорах. При этом под финиш "Ред Булл" попросил Ферстаппена не отстать от Расселла на пять секунд — очевидно, как раз держа в голове грядущую подачу протеста.

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