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Альпин может заменить пилота накануне Гран-при Эмилии-Романьи
Он сошел с дистанции на Гран-при Майами
Фото: Твиттер Альпин
Австралиец Джек Дуэн покинет должность боевого гонщика "Альпин" перед Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом пишет The Race. Его место займёт аргентинец Франко Колапинто.
По сведениям источника, о своём решении команда проинформировала Джека ещё на Гран-при Майами. При этом отмечается, что позже по ходу сезона место боевого пилота теоретически может получить эстонец Пауль Арон.
Напомним, на завершившемся Гран-при Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим "Рейсинг Буллз".
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