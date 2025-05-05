  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Альпин может заменить пилота накануне Гран-при Эмилии-Романьи

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альпин может заменить пилота накануне Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт

Он сошел с дистанции на Гран-при Майами

Альпин может заменить пилота накануне Гран-при Эмилии-Романьи

Фото: Твиттер Альпин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралиец Джек Дуэн покинет должность боевого гонщика "Альпин" перед Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом пишет The Race. Его место займёт аргентинец Франко Колапинто.

По сведениям источника, о своём решении команда проинформировала Джека ещё на Гран-при Майами. При этом отмечается, что позже по ходу сезона место боевого пилота теоретически может получить эстонец Пауль Арон.

Напомним, на завершившемся Гран-при Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим "Рейсинг Буллз".

По теме
yellow-arrow
Ред Булл подаст протест против пилота Мерседеса
yellow-arrow
Норрис – о Ферстаппене: Он сам испортил свою гонку
yellow-arrow
Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Маями
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости