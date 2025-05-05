Оскар Пиастри повторил достижение Хэмилтона и Ферстаппена

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду "Макларен", стал всего лишь четвёртым пилотом в истории "Королевских гонок", который смог одержать три победы подряд в эпоху гибридных силовых установок.

На шестом этапе Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Майами Пиастри одержал свою шестую победу в карьере и третью подряд в этом году.

Первым же пилотом в истории серии, который смог одержать три победы кряду в гибридной эре, стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, следующим, кому покорилось это достижение, оказался напарник Хэмилтона Нико Росберг.

Затем четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен за рулём "Ред Булл" одержал победу на трёх подряд Гран-при в 2021 году.