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Впервые за 27 лет пилот Макларена победил в трёх Гран-при Формулы-1 подряд
Просто невероятно
Getty Images/Global Images Ukraine
24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду "Макларен", стал первым пилотом британского коллектива за 27 лет со времён Мики Хаккинена, который смог одержать три победы подряд в "Королевских гонках".
Финский двукратный чемпион Формулы-1 Хаккинен выиграл три гонки подряд в 1998-м. Примечательно, что первую победу он одержал в заключительной гонке 1997 года на Гран-при Европы, а затем, на старте следующего сезона-1998, выиграл Гран-при Австралии и Бразилии.
После победы на Гран-при Майами Пиастри стал лишь четвёртым пилотом в истории Формулы-1 при использовании гибридных установок, который выиграл три гонки кряду.
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