Украинец Иван Клименко возглавил мировую серию GT

На автодроме Брэндс Гатч, расположенном к востоку от Лондона, состоялся второй этап самого престижного многочасового чемпионата для автомобилей класса GT3 - GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Украинский пилот Иван Клименко вместе с бельгийским напарником Лоренсом Лесертюа на автомобиле Audi R8 LMS GT3 EVO II, занял третье место в классе Silver, что позволило дуэту возглавить общий зачет этого класса. Третий этап GT World Challenge Europe состоится уже на следующих выходных на итальянском автодроме Мизано.

Напомним, что экипаж Клименко второй раз подряд поднялся на подиум в гонках, опередив в генеральной классификации действующих чемпионов класса Silver - Сезара Газе и Олельена Паниса.