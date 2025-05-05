  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Украинец Иван Клименко возглавил мировую серию GT

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Иван Клименко возглавил мировую серию GT

Автоспорт

Сильное выступление в исполнении экипажа

Украинец Иван Клименко возглавил мировую серию GT

Фото: Фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На автодроме Брэндс Гатч, расположенном к востоку от Лондона, состоялся второй этап самого престижного многочасового чемпионата для автомобилей класса GT3 - GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Украинский пилот Иван Клименко вместе с бельгийским напарником Лоренсом Лесертюа на автомобиле Audi R8 LMS GT3 EVO II, занял третье место в классе Silver, что позволило дуэту возглавить общий зачет этого класса. Третий этап GT World Challenge Europe состоится уже на следующих выходных на итальянском автодроме Мизано.

Напомним, что экипаж Клименко второй раз подряд поднялся на подиум в гонках, опередив в генеральной классификации действующих чемпионов класса Silver - Сезара Газе и Олельена Паниса.

По теме
yellow-arrow
Впервые за 27 лет пилот Макларена победил в трёх Гран-при Формулы-1 подряд
yellow-arrow
Оскар Пиастри повторил достижение Хэмилтона и Ферстаппена
yellow-arrow
Альпин может заменить пилота накануне Гран-при Эмилии-Романьи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости