Ферстаппен: Я думаю, что мы не отвечаем уровню McLaren

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Маями и рассказал, повлияет ли отцовство на его выступления.

"У нас не было никаких шансов. Я думаю, что мы не отвечаем уровню McLaren. Наши шины слишком сильно перегреваются. На такой трассе, как здесь, в Маями, это, вероятно, большая проблема.

Родительство? Это ничего во мне не меняет, но будет приятно снова вернуться домой" – сказал Макс.