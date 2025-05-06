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Ферстаппен: Я думаю, что мы не отвечаем уровню McLaren

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Они сильнее на голову

Ферстаппен: Я думаю, что мы не отвечаем уровню McLaren

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Маями и рассказал, повлияет ли отцовство на его выступления.

"У нас не было никаких шансов. Я думаю, что мы не отвечаем уровню McLaren. Наши шины слишком сильно перегреваются. На такой трассе, как здесь, в Маями, это, вероятно, большая проблема.

Родительство? Это ничего во мне не меняет, но будет приятно снова вернуться домой" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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