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Рассел: Весь уикенд я испытывал проблемы, постоянно был на шаг позади

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Но в гонке все сложилось лучшим образом

Рассел: Весь уикенд я испытывал проблемы, постоянно был на шаг позади

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Маями, где он в итоге финишировал на третьем месте.

"Очень доволен третьим местом. Весь уик-энд я испытывал проблемы, постоянно был на шаг позади. Но когда это было по-настоящему важно, я добился хорошего результата. Поздравляю McLaren – они сегодня молодцы. В борьбе с Ферстаппеном я сохранял покой, машина вела себя хорошо.

Думаю, Ландо сегодня утром был мной недоволен – у нас было столкновение во время гонки на Lego утром. Но гонка мне понравилась еще больше" – сказал Рассел.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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