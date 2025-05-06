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Рассел: Весь уикенд я испытывал проблемы, постоянно был на шаг позади
Но в гонке все сложилось лучшим образом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Маями, где он в итоге финишировал на третьем месте.
"Очень доволен третьим местом. Весь уик-энд я испытывал проблемы, постоянно был на шаг позади. Но когда это было по-настоящему важно, я добился хорошего результата. Поздравляю McLaren – они сегодня молодцы. В борьбе с Ферстаппеном я сохранял покой, машина вела себя хорошо.
Думаю, Ландо сегодня утром был мной недоволен – у нас было столкновение во время гонки на Lego утром. Но гонка мне понравилась еще больше" – сказал Рассел.
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